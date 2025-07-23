Легкомоторный самолет упал на шоссе в Италии

До этого в районе аэропорта Саутлент под Лондоном разбился бизнес-джет Beechcraft King AirB200. Он упал практически сразу после взлета. В связи с этим авиагавань отменила все рейсы и остановила работу. На месте ЧП работали полицейские и сотрудники экстренных служб. О пострадавших информация не поступала.