Один человек погиб на пожаре, а трое выпрыгнули из окна горящей квартиры

В Москве в многоэтажном доме на улице Мытная загорелась квартира. На пожаре погиб один человек, еще несколько получили травмы. Об этом сообщает Инфо24 со ссылкой на СК России столицы.
— В доме на четвертом этаже загорелись две квартиры и балкон. До прибытия спасателей, самостоятельно из окна выпрыгнули три человека. Пожарные эвакуировали из подъезда 15 жильцов, еще двоих вывели в процессе тушения огня, — уточнили в ГУ МЧС России.
Один человек погиб, находясь прямо в горящем помещении. Пострадавших доставили в больницу. В надзорном ведомстве предварительно выяснили, что в квартире были установлены двухъярусные кровати для незаконного проживания иностранцев.
Прокуратура проконтролирует проверку и выяснение обстоятельств. Точные причины пожара установят после пожарно-технической экспертизы. Следователи завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».