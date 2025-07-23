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Один человек погиб на пожаре, а трое выпрыгнули из окна горящей квартиры

В доме на четвертом этаже загорелись две квартиры и балкон.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Москве в многоэтажном доме на улице Мытная загорелась квартира. На пожаре погиб один человек, еще несколько получили травмы. Об этом сообщает Инфо24 со ссылкой на СК России столицы.

— В доме на четвертом этаже загорелись две квартиры и балкон. До прибытия спасателей, самостоятельно из окна выпрыгнули три человека. Пожарные эвакуировали из подъезда 15 жильцов, еще двоих вывели в процессе тушения огня, — уточнили в ГУ МЧС России.

Один человек погиб, находясь прямо в горящем помещении. Пострадавших доставили в больницу. В надзорном ведомстве предварительно выяснили, что в квартире были установлены двухъярусные кровати для незаконного проживания иностранцев.

Прокуратура проконтролирует проверку и выяснение обстоятельств. Точные причины пожара установят после пожарно-технической экспертизы. Следователи завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».