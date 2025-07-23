Ростехнадзор начал расследование аварии на Городецком гидроузле

Там напомнили, что 22 июля произошло обрушение части оголовка разделительной стенки камер шлюза. Из-за этого нарушилась герметичность камеры шлюза № 15, и ее затопило.
Расследовать технические причины происшествия будет комиссия под председательством руководителя управления Андрея Филимонова.
Как писал «Ъ-Приволье», на момент ЧП прохода через шлюз ожидали 10 пассажирских судов с порядка 1,5 тыс. пассажиров на борту и еще 14 пассажирских судов планировалось провести через узел с 23 по 25 июля.
После аварии судоходные компании начали менять расписание движения теплоходов.