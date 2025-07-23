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Ростехнадзор начал расследование аварии на Городецком гидроузле

Волжско-Окское управление Ростехнадзора начало расследование аварии, произошедшей на Городецком гидроузле. Об этом сообщили в ведомстве 23 июля.

Источник: Коммерсантъ

Там напомнили, что 22 июля произошло обрушение части оголовка разделительной стенки камер шлюза. Из-за этого нарушилась герметичность камеры шлюза № 15, и ее затопило.

Расследовать технические причины происшествия будет комиссия под председательством руководителя управления Андрея Филимонова.

Как писал «Ъ-Приволье», на момент ЧП прохода через шлюз ожидали 10 пассажирских судов с порядка 1,5 тыс. пассажиров на борту и еще 14 пассажирских судов планировалось провести через узел с 23 по 25 июля.

После аварии судоходные компании начали менять расписание движения теплоходов.