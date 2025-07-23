Капитан «Волгонефть-212» находился в плавании с просроченным дипломом

В январе в суд обратилось ФГБУ «Морспасслужба» с иском о солидарном взыскании расходов с компаний ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл» на сумму около 315 миллионов рублей. В июне «Морсспасслужба» в ходе заседания по иску заявила ходатайство с намерением увеличить размер исковых требований до 485 миллионов 144 тысяч рублей. В связи с тем, что ходатайство прошло регистрацию, но не успело поступить в материалы дела на момент заседания, окончательный размер исковых требований, как прозвучало в суде, пока остается открытым.