Новые подробности гибели итальянца в Сороках: Адвокатам удалось доказать, что это не был несчастный случай — в убийстве подозревают гражданку Молдовы

Женщина из Сорок подозревается в убийстве 62-летнего любимого из Италии.
Она сказала, что поднимала его за воротник — отсюда следы удушения.
Гражданин Италии погиб весной 2023 года в городе Сороки. Мужчина находился в гостях у своей возлюбленной — гражданки Молдовы, с которой состоял в отношениях около года.
Смерть наступила в доме женщины, которая изначально утверждала, что причиной трагедии стал несчастный случай. По её словам, после ужина мужчина почувствовал себя плохо и якобы употребил большое количество алкоголя. Позже подозреваемая неоднократно меняла показания — сначала сообщила, что мужчина упал, а она схватила его за шею, пытаясь оказать помощь.
Умершим мужчиной является Франко Бернардо, 62-летний гражданин Италии из Кому, и Светлана Ботас, 57 лет. Адвокатом семьи погибшего является Эдуард Дигоре, который сумел опровергнуть первоначальную версию. Женщина работала официанткой. Познакомились они в 2023 году, работая в одном из отелей в городе Комо.
Семья погибшего усомнилась в версии женщины после того, как она потребовала 100 тысяч евро за репатриацию тела. Родственники обратились к адвокатам и добились проведения независимых экспертиз.
Расследование, проведённое в Молдове и Италии, установило, что смерть наступила в результате удушения с применением длинного и тупого предмета. Кроме того, экспертизы выявили наличие чужого генетического материала в доме.
Подозреваемая настаивает на своей невиновности, утверждая, что в тот вечер в доме проходила вечеринка с участием соседей, и она лишь пыталась привести мужчину в сознание, подняв его за воротник — пиишет bloknot-moldova.
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