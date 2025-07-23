Новые подробности гибели итальянца в Сороках: Адвокатам удалось доказать, что это не был несчастный случай — в убийстве подозревают гражданку Молдовы

Смерть наступила в доме женщины, которая изначально утверждала, что причиной трагедии стал несчастный случай. По её словам, после ужина мужчина почувствовал себя плохо и якобы употребил большое количество алкоголя. Позже подозреваемая неоднократно меняла показания — сначала сообщила, что мужчина упал, а она схватила его за шею, пытаясь оказать помощь.