Массовое ДТП с трактором и тремя легковыми автомо случилось под Смолевичами

Массовое ДТП с трактором и тремя легковыми авто случилось под Смолевичами. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.
Согласно информации, 22 июля, во вторник, примерно в 08.55 на 11 километре автодороги Р-53 «Слобода-Новосады» Смолевичского района 42-летняя водитель, находившаяся за рулем автомобиля Kia Rio, врезалась в попутно ехавший трактор Belarus 1523 в сцепке с прицепом. За рулем транспортного средства находился 58-летний водитель.
После столкновения машину Kia Rio отбросило в левую полосу движения, где случилось еще два столкновения: с авто Mercedes-Benz (за рулем был 33-летний житель Борисова) и Volvo (за рулем находился 37-летний житель Минска.
«В результате ДТП водитель автомобиля Kia Rio получила телесные повреждения, ей оказана медицинская помощь», — отметили в ведомстве.
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