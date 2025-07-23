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Массовое ДТП с трактором и тремя легковыми автомо случилось под Смолевичами

Три легковых автомобиля и трактор попали в ДТП в Смолевичском районе.

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП с трактором и тремя легковыми авто случилось под Смолевичами. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Согласно информации, 22 июля, во вторник, примерно в 08.55 на 11 километре автодороги Р-53 «Слобода-Новосады» Смолевичского района 42-летняя водитель, находившаяся за рулем автомобиля Kia Rio, врезалась в попутно ехавший трактор Belarus 1523 в сцепке с прицепом. За рулем транспортного средства находился 58-летний водитель.

После столкновения машину Kia Rio отбросило в левую полосу движения, где случилось еще два столкновения: с авто Mercedes-Benz (за рулем был 33-летний житель Борисова) и Volvo (за рулем находился 37-летний житель Минска.

«В результате ДТП водитель автомобиля Kia Rio получила телесные повреждения, ей оказана медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

Тем временем новый автобусный маршрут запускается в Минске — он будет ходить каждые полчаса.

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