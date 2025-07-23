Несколько бойцов специальной военной операции вернулись на отдых в Самару

В Самару на отпуск прибыли несколько участников СВО, среди них — Алексей «Багров». До мобилизации он более пяти лет работал спасателем на посту № 4 городского пляжа. За этот период команда поста спасла не менее двадцати человек, включая ребёнка, которого унесло на глубину волной от катера.