Несколько бойцов специальной военной операции вернулись на отдых в Самару

В Самару на отпуск прибыли несколько участников СВО, среди них — Алексей «Багров». До мобилизации он более пяти лет работал спасателем на посту № 4 городского пляжа. За этот период команда поста спасла не менее двадцати человек, включая ребёнка, которого унесло на глубину волной от катера.
На фронте Алексей, несмотря на ранение, оказал помощь тяжелораненому капитану, спасшего жизнь, а позже участвовал в выводе из окружения около двухсот бойцов. За мужество он награждён Орденом Мужества и медалями Суворова.
После лечения он готовит новобранцев, которые служат на границе в Курской, Белгородской и Брянской областях. Алексей обучает их обращению с оружием, тактике боя, строительству укреплений, работе с радиосвязью и оказанию первой помощи.
Военные регулярно получают гуманитарные грузы и письма от самарцев, которые поддерживают моральный дух бойцов. Волонтёры, в том числе из школы, где учился Алексей, отправляют свечи для блиндажей.
В Самаре по инициативе мэра создан Совет ветеранов СВО, который помогает вернувшимся военным решать юридические и медицинские вопросы и организует сбор гуманитарной помощи на передовую.