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Уголовное дело возбуждено из-за ДТП с тремя погибшими в Воротынском районе

Полицейские возбудили уголовное дело после ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими в Воротынском округе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Авария произошла 15 июля. Водитель «Джили Атлас» выехал на встречку, где столкнулся с «Ауди». В результате ДТП погибли водитель и пассажирка китайской машины. Вторая женщина, которая была в салоне автомобиля, скончалась в больнице.

Водитель и пятилетний пассажир «Ауди» были госпитализированы с травмами. Полицейские напомнили нижегородцам о необходимости соблюдения ПДД.

Напомним, пять аварий с участием пешеходов произошло в Нижегородской области 22 июля.