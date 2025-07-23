Уголовное дело возбуждено из-за ДТП с тремя погибшими в Воротынском районе

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Авария произошла 15 июля. Водитель «Джили Атлас» выехал на встречку, где столкнулся с «Ауди». В результате ДТП погибли водитель и пассажирка китайской машины. Вторая женщина, которая была в салоне автомобиля, скончалась в больнице.
Водитель и пятилетний пассажир «Ауди» были госпитализированы с травмами. Полицейские напомнили нижегородцам о необходимости соблюдения ПДД.
Напомним, пять аварий с участием пешеходов произошло в Нижегородской области 22 июля.