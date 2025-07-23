Раздавал землю за копейки: чем грозят экс-мэру Керчи Брусакову семь уголовных дел

По итогу к апрелю 2025 года Святослав Брусаков был главным фигурантом уже в четырех уголовных делах. Пытаясь скрыться от следствия, бывший мэр заключил контракт с Минобороны РФ. Но в воинской части он числился лишь формально, поэтому 30 мая оперативники нашли его отдыхающим на пляже. Там же его и задержали, а затем заключили в СИЗО.