Раздавал землю за копейки: чем грозят экс-мэру Керчи Брусакову семь уголовных дел

В отношении бывшего мэра Керчи Святослава Брусакова возбудили еще три уголовных дела, помимо уже имеющихся четырех. Сам он третий месяц находится в СИЗО за незаконное распоряжение муниципальными землями. Брусаков ушел с поста мэра в июле 2024 года, когда его раскритиковал глава Крыма Сергей Аксенов. «Вечерняя Москва» разбиралась в деле бывшего керченского главы.
Выговор и отставка Брусакова.
Проблемы начались у бывшего мэра Керчи Святослава Брусакова летом 2024 года, когда тот еще стоял во главе города. Тогда глава Крыма Сергей Аксенов разъезжал по городам полуострова с проверками и устраивал встречи с их руководителями. По итогам встречи с ним Брусаков получил выговор.
— Выезды в регионы показали, что благоустройство общественных и дворовых территорий, демонтаж недостроев, обрезка и снос деревьев, покос травы и занижение газонов проводятся неэффективно, — отчитался позднее Аксенов в своем Telegram-канале.
Еще через три дня Брусаков внезапно ушел в отставку по собственному желанию. Свое решение он никак не прокомментировал. Обязанности главы Керчи перешли заместителю Брусакова Олегу Каторгину.
Уголовные дела и арест экс-мэра Керчи.
В июле 2024 года в Керчи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий из-за нескольких случаев неэффективного распоряжения землей местной администрацией. Например, в 2023 году город незаконно продал участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров на центральной набережной всего за 340 тысяч рублей, что составляет всего 20 процентов от кадастровой стоимости.
Новыми владельцами земли оказались местный депутат и глава строительной фирмы. При покупке они заявили, что построят на этом участке спортивный объект. Это позволило им получить соответствующую льготу. Но в итоге на выкупленной земле появился кафе-бар.
К сентябрю того же года в Керчи обнаружили торговый центр, который был незаконно построен еще в 2023 году. Он находился в пределах охранной зоны «Древний город Пантикапей» на территории Приморского сквера, где сбыло запрещено строительство. Также на территории города незаконно построили несколько заправок.
Брусаков мог быть причастен ко всем этим преступлениям. По версии следствия, именно он давал разрешение на строительство и проворачивал махинации с документами, чтобы все казалось законным. По вине бывшего мэра жители Керчи могли лишиться парка аттракционов и центральной части набережной.
По итогу к апрелю 2025 года Святослав Брусаков был главным фигурантом уже в четырех уголовных делах. Пытаясь скрыться от следствия, бывший мэр заключил контракт с Минобороны РФ. Но в воинской части он числился лишь формально, поэтому 30 мая оперативники нашли его отдыхающим на пляже. Там же его и задержали, а затем заключили в СИЗО.
Новые преступные эпизоды в деле Брусакова.
23 июля 2025 года Святославу Брусакову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Тогда же в правоохранительных органах сообщили, что в отношении бывшего градоначальника возбудили уголовные дела еще по трем преступным эпизодам.
— В производстве следственного отдела УМВД России по Керчи находятся еще три уголовных дела, возбужденных в отношении Брусакова Святослава Анатольевича по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Превышение должностных полномочий» и "Злоупотребление должностными полномочиями, — говорится в материалах дела.
Следователи не раскрывают подробности новых уголовных дел, но отмечают, что они тоже связаны с распоряжением землей муниципалитета.
Брусаков может попасть в тюрьму на семь лет.
По совокупности преступлений Святослав Брусаков может получить около семи лет лишения свободы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат Даниил Лунев.
— За злоупотребление должностными полномочиями он может получить просто штраф, так как уголовные дела были возбуждены по первой части этой статьи. А за превышение полномочий (по части третьей этой статьи — прим. «ВМ») предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Несмотря на количество эпизодов, думаю, он получит около семи лет лишения свободы, — пояснил юрист.
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Он отметил, что строгость наказания будет во многом зависеть от характеристики и действий самого бывшего мэра — от признания вины, раскаяния и готовности возместить причиненный ущерб.
— Земли, которые были незаконно проданы, вероятнее всего, будут изъяты в пользу государства. Если предприниматели, которые покупали эти земли, были в курсе незаконности проведения этих сделок, то они тоже могут понести уголовную ответственность. Но это будет зависеть от решения следователей и суда, — заключил Лунев.
Чем еще известен Брусаков.
Святославу Брусакову 62 года. Он отучился на техника-технолога в Ейском морском рыбопромышленном техникуме, затем получил образование инженера-технолога в Калининградском техническом институте рыбной промышленности и хозяйства (КТИРПиХ).
В 80-х Брусаков работал рыбообработчиком и бондарем (специалист по изготовлению бочек) в различных цехах и колхозах в Керчи. В 1990 году он стал заведующим лабораторией Керченского филиала КТИРПиХ, а в 1999 году — председателем правления рыболовецкого колхоза «Приазовский».
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С тех пор Брусаков в разное время руководил несколькими рыболовецкими предприятиями, в том числе керченскими филиалами фирм «Виста» и «Мед-сервис Крым», компанией «Азовский союз».
В 2007 году Брусаков начал работать в Керченском городском совете. С сентября по октябрь он возглавлял управление капстроительства, затем до 2014 года был заместителем главы Керчи по вопросам деятельности исполнительных органов. С 2014 по 2021 год он был председателем территориальной избирательной комиссии города Керчи.
С августа по сентябрь 2021 года Брусаков занимал пост первого замглавы Керчи. Вместе с тем с августа по сентябрь того же года он временно исполнял обязанности мэра города. 30 сентября 2021 года его назначили главой Керчи. С этого поста он ушел в июле 2024 года.
Брусаков имеет звание заслуженного строителя Архитектурно-реставрационного комплекса.
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Информации о доходах, имуществе и семье Брусакова нет в открытом доступе. Известно, что у экс-градоначальника есть загранпаспорта России и Украины, а его сын живет в Европе.
Тем временем в другом приграничном регионе — в Брянской области — расследуют уголовное дело о хищениях при строительстве оборонительных сооружений. В рамках расследования задержали вице-губернатора региона Николая Симоненко, его подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Похожее дело о хищениях при строительстве оборонительных сооружений расследуют в Курской области. Основные обвинения предъявили экс-губернатору региона Алексею Смирнову. Мужчину мог «сдать» его бывший подчиненный Владимир Лукин, которого арестовали в декабре 2024 года.