«Сумма ущерба составила 170 000 рублей». В Беларусь из РФ экстрадировали минчанку, которая обманула 48 белорусов, обещая горящие туры

Однако в 2019 году ситуация резко изменилась. Минчанка стала предлагать заманчивые «горящие» туры, обещала первоклассный и незабываемый отдых. Но все оказалось обманом. Перед самым вылетом путешественников ожидали непредвиденные пошлины, которые требовали денег. Речь идет про пошлины на оформление виз, внесение предоплаты за трансфер. В ведомстве сообщают: женщина на стеснялась систематически одалживать деньги у минчан для развития своей фирмы.