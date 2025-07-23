«Сумма ущерба составила 170 000 рублей». В Беларусь из РФ экстрадировали минчанку, которая обманула 48 белорусов, обещая горящие туры

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что РФ экстрадировала минчанку, обманувшую белорусов на горящих турах на 170 000 рублей.
Согласно данным, в 2013 году 37-летняя жительница Минска сумела создать успешный туристический бизнес. Довольные клиенты из года в год через ее фирму путешествовали, а также рекомендовали туроператора своим друзьям и знакомым. Турфирма процветала.
Однако в 2019 году ситуация резко изменилась. Минчанка стала предлагать заманчивые «горящие» туры, обещала первоклассный и незабываемый отдых. Но все оказалось обманом. Перед самым вылетом путешественников ожидали непредвиденные пошлины, которые требовали денег. Речь идет про пошлины на оформление виз, внесение предоплаты за трансфер. В ведомстве сообщают: женщина на стеснялась систематически одалживать деньги у минчан для развития своей фирмы.
«Со временем долги росли, как и количество недовольных заказчиков. В 2021 году 48 пострадавших от недобросовестного турагента обратились в правоохранительные органы», — отметили в СК.
Следователями было заведено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Сумма ущерба составила более 170 тысяч белорусских рублей Минчанка не собиралась возвращать деньги. Выяснилось, что она уехала из Беларуси и скрывалась примерно три года.
«В октябре 2024 года следователями получена информация о местонахождении минчанки на территории Российской Федерации. В 2025 году ее экстрадировали в Республику Беларусь для привлечения к уголовной ответственности», — обратили внимание в ведомстве.
Минчанке было предъявлено обвинение по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Она находится под стражей.
Ранее в Минске прокуратура раскрыла детали похищения двумя иностранцами человека, с матери которого требовали деньги: «Заставили снять одежду, били, затушили окурок на теле».
Тем временем белоруска отсудила 5000 рублей у коммунальщиков после падения на крыльце дома.
Кроме того, минчанка пожаловалась в КГК на санаторий, в котором оздоравливался ее сын: «Установлено 25 нарушений».