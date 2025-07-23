В Белом море в Карелии нашли тело одного из пропавших туристов

«В ходе опознания установлена личность погибшего. Им оказался один из 7 участников частного похода туристов, приехавших в Карелию из Волгограда. Целью отдыхающих было посещение на личных плавсредствах острова Соловки. 19 июля они прервали свой поход в связи с ухудшением погодных условий. Четыре человека были спасены, судьба троих оставалась неизвестной», — говорится в сообщении.