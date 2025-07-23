В Белом море в Карелии нашли тело одного из пропавших туристов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Тело одного из пропавших туристов обнаружили в Белом море в Карелии, сообщило республиканское СУСК РФ.
Информация об обнаружении тела мужчины в акватории Белого моря рядом с островом Варбарлуды поступила в среду в правоохранительные органы.
«В ходе опознания установлена личность погибшего. Им оказался один из 7 участников частного похода туристов, приехавших в Карелию из Волгограда. Целью отдыхающих было посещение на личных плавсредствах острова Соловки. 19 июля они прервали свой поход в связи с ухудшением погодных условий. Четыре человека были спасены, судьба троих оставалась неизвестной», — говорится в сообщении.
Следственные органы проводят процессуальную проверку по факту гибели мужчины в акватории Белого моря.
В настоящее время продолжается поиск еще двух участников похода.
Ранее сообщалось, что в Карелии ищут пропавших в Белом море туристов. Не зарегистрированная в МЧС России туристическая группа на байдарках сплавлялась по Белому морю. Маршрут шел от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову в Архангельской области.