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Петербуржец выстрелил из лука в работницу завода на Курчатова

Конфликт на заводе закончился выстрелом.

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге конфликт на заводе закончился стрельбой. Мужчина выстрелил в свою коллегу из лука, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России Санкт-Петербурга и Ленобласти.

На заводе Курчатова между сотрудниками вспыхнула ссора. Спор закончился для женщины болезненно: ее экстренно увезли в больницу. О ее состоянии пока ничего неизвестно.

— 39-летнего стрелка задержали на месте происшествия и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего, — рассказала пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Сейчас полиция разбирается в произошедшем. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины ссоры и устанавливают степень тяжести полученных женщиной травм.

После завершения расследования будет принято решение о возбуждении уголовного дела.