Петербуржец выстрелил из лука в работницу завода на Курчатова

В Санкт-Петербурге конфликт на заводе закончился стрельбой. Мужчина выстрелил в свою коллегу из лука, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России Санкт-Петербурга и Ленобласти.
На заводе Курчатова между сотрудниками вспыхнула ссора. Спор закончился для женщины болезненно: ее экстренно увезли в больницу. О ее состоянии пока ничего неизвестно.
— 39-летнего стрелка задержали на месте происшествия и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего, — рассказала пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.
Сейчас полиция разбирается в произошедшем. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины ссоры и устанавливают степень тяжести полученных женщиной травм.
После завершения расследования будет принято решение о возбуждении уголовного дела.