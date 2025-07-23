Tasnim: американский эсминец приблизился к подконтрольным Ирану водам в Оманском заливе

Это уже не первый случай, когда иранским военным удается развернуть корабли недружественных стран. Так, 15 июня сообщалось, что иранские ВМС перехватили в Оманском заливе британский эсминец, который, предположительно, осуществлял наведение израильских ракет на Иран. В результате британское судно было вынуждено изменить курс и отказаться от следования в Персидский залив.