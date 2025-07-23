Tasnim: американский эсминец приблизился к подконтрольным Ирану водам в Оманском заливе

Согласно статье, 23 июля был замечен американский эсминец, идентифицированный как USS Fitzgerald (DDG-62), который двигался в направлении вод, контролируемых Исламской Республикой Иран. В ответ военный вертолет ВМС Ирана пролетел над американским судном и дал четкий сигнал изменить курс. Согласно иранским военным источникам, американский эсминец пригрозил атаковать иранский вертолет.
Однако иранский пилот, по сведениям агентства, повторил требование о том, чтобы американский эсминец отступил. После второй угрозы со стороны американского судна была приведена в действие система противовоздушной обороны Ирана.
Настойчивость иранских ВМС наряду с поддержкой ПВО в конечном счете вынудили американский эсминец ретироваться из подконтрольных Ирану вод в Оманском заливе, отмечает Tasnim.
Это уже не первый случай, когда иранским военным удается развернуть корабли недружественных стран. Так, 15 июня сообщалось, что иранские ВМС перехватили в Оманском заливе британский эсминец, который, предположительно, осуществлял наведение израильских ракет на Иран. В результате британское судно было вынуждено изменить курс и отказаться от следования в Персидский залив.