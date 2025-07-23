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Tasnim: американский эсминец приблизился к подконтрольным Ирану водам в Оманском заливе

В среду вертолет ВМС Ирана сделал жесткое предупреждение американскому эсминцу, пытавшемуся приблизиться к иранским территориальным водам в Оманском заливе, передает иранское агентство Tasnim.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Navy
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, 23 июля был замечен американский эсминец, идентифицированный как USS Fitzgerald (DDG-62), который двигался в направлении вод, контролируемых Исламской Республикой Иран. В ответ военный вертолет ВМС Ирана пролетел над американским судном и дал четкий сигнал изменить курс. Согласно иранским военным источникам, американский эсминец пригрозил атаковать иранский вертолет.

Однако иранский пилот, по сведениям агентства, повторил требование о том, чтобы американский эсминец отступил. После второй угрозы со стороны американского судна была приведена в действие система противовоздушной обороны Ирана.

Иранские военные предупредили USS Fitzgerald, что вертолет находится под полной защитой систем обороны, и приказали американскому кораблю двигаться на юг.

Настойчивость иранских ВМС наряду с поддержкой ПВО в конечном счете вынудили американский эсминец ретироваться из подконтрольных Ирану вод в Оманском заливе, отмечает Tasnim.

Это уже не первый случай, когда иранским военным удается развернуть корабли недружественных стран. Так, 15 июня сообщалось, что иранские ВМС перехватили в Оманском заливе британский эсминец, который, предположительно, осуществлял наведение израильских ракет на Иран. В результате британское судно было вынуждено изменить курс и отказаться от следования в Персидский залив.