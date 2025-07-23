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В Петербурге мужчина расстрелял из лука двух женщин

В Петербурге задержали мужчину, который тяжело ранил из лука двух коллег. Обе женщины госпитализированы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу из лука по двум женщинам на проходной одного из городских предприятий. Обе пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По данным канала, нападавшим оказался 39-летний сотрудник завода. Он дождался у проходной 52-летнюю начальницу смены и еще одну коллегу и начал по ним прицельную стрельбу. В результате одна женщина получила два ранения, а вторая — три.

Позже в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что подозреваемый задержан. Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.