В Петербурге мужчина расстрелял из лука двух женщин

В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу из лука по двум женщинам на проходной одного из городских предприятий. Обе пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По данным канала, нападавшим оказался 39-летний сотрудник завода. Он дождался у проходной 52-летнюю начальницу смены и еще одну коллегу и начал по ним прицельную стрельбу. В результате одна женщина получила два ранения, а вторая — три.
Позже в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что подозреваемый задержан. Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.