Бастрыкин взял на контроль ситуацию с медобслуживанием ребенка в Салавате

Жительница башкирского Салавата пожаловалась в СУ СКР на нарушение прав ее десятилетней дочери с инвалидностью. По словам женщины, с июня девочка не получает необходимые медицинские изделия, несмотря на неоднократные обращения матери в соответствующие инстанции.
Следователи Башкирии уже начали проверку по этому факту. Глава федерального ведомства Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления Владимира Архангельского предоставить подробный отчёт о ходе расследования.
— Центральный аппарат ведомства будет контролировать исполнение этого поручения, — добавили в пресс-службе Следкома Башкирии.
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