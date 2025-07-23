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Бастрыкин взял на контроль ситуацию с медобслуживанием ребенка в Салавате

Бастрыкину доложат о проверке жалобы на плохое медобслуживание в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Жительница башкирского Салавата пожаловалась в СУ СКР на нарушение прав ее десятилетней дочери с инвалидностью. По словам женщины, с июня девочка не получает необходимые медицинские изделия, несмотря на неоднократные обращения матери в соответствующие инстанции.

Следователи Башкирии уже начали проверку по этому факту. Глава федерального ведомства Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления Владимира Архангельского предоставить подробный отчёт о ходе расследования.

— Центральный аппарат ведомства будет контролировать исполнение этого поручения, — добавили в пресс-службе Следкома Башкирии.

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