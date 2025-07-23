Мужчину, пнувшего девушку в Москве за отказ в знакомстве, отправили за решетку

Позже стало известно, что пострадавшая от его действий девушка столкнулась с угрозами и оскорблениями от мужчин в соцсетях. По мнению авторов посланий, которые поддержали нападавшего, девушка сама виновата, так как она якобы «выглядит как проститутка», поэтому ее саму «нужно судить за провокацию».