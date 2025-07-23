Женщина хотела заказать убийство бывшего мужа за 300 тысяч рублей

— Она передала киллеру деньги и данные о супруге: адрес, привычки, автомобиль, места, где он бывает. Но все пошло не по плану, так как нанятый знакомый сообщил о заказе своему клиенту, а тот уже обратился в полицию, — уточнили в ведомстве.