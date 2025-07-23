Женщина хотела заказать убийство бывшего мужа за 300 тысяч рублей

В Екатеринбурге местная жительница хотела убить бывшего мужа. Она заплатила знакомому 300 тысяч рублей, чтобы он это сделал за нее. Как сообщает Инфо24 со ссылкой на следственный комитет региона, такой коварный план экс-супруга придумала после конфликта с мужем по поводу общения с их общим ребенком.
— Она передала киллеру деньги и данные о супруге: адрес, привычки, автомобиль, места, где он бывает. Но все пошло не по плану, так как нанятый знакомый сообщил о заказе своему клиенту, а тот уже обратился в полицию, — уточнили в ведомстве.
Полицейские с помощью технических средств собрали доказательства. 42-летнюю женщину заключили под стражу, провели необходимые экспертизы и очные ставки. Дело с обвинительным заключением в ближайшее время передадут в суд.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что в Иркутске полицейские предотвратили трагедию на дороге.