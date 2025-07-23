Уфимцев просят не прикармливать бродячих псов возле домов

В Уфе сложилась тревожная ситуация с безнадзорными животными. По последним данным, за этот год на улицах столицы насчитали более 2,3 тысячи бездомных собак, из которых отловили 729. Семь горожан уже обратились за медицинской помощью после укусов.
Как сообщил руководитель Центра общественной безопасности Александр Овчинников, проблема усугубляется из-за жителей, которые подкармливают собак у подъездов. Это приводит к скоплению животных во дворах.
Отдельная проблема — это безответственные хозяева, которые либо бросают своих питомцев, либо выводят их гулять без поводков и намордников. С начала года штрафы за такие нарушения получили уже 505 человек.
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