В Ростовской области двое бывших инспекторов ДПС получили по 8 лет колонии

Оба сотрудника были уволены из органов за поступок, порочащий честь полицейского. Суд назначил бывшим стражам порядка по 8 лет колонии строгого режима со штрафом в 240 тысяч рублей. Также подсудимым на 5 лет запретили занимать любые должности на государственной службе.