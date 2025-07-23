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В Ростовской области двое бывших инспекторов ДПС получили по 8 лет колонии

На Дону в колонию строгого режима отправили двоих бывших инспекторов ДПС.

Источник: Комсомольская правда

Бывших инспекторов ДПС в Ростовской области осудили за коррупционное преступление. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, правоохранители сознательно скрыли факт управления автомобилем водителем в состоянии опьянения (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ), а также несоблюдение требований об обязательном страховании транспортных средств (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ). За это инспекторы получили подкуп в 24 тысяч рублей.

Оба сотрудника были уволены из органов за поступок, порочащий честь полицейского. Суд назначил бывшим стражам порядка по 8 лет колонии строгого режима со штрафом в 240 тысяч рублей. Также подсудимым на 5 лет запретили занимать любые должности на государственной службе.

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