Агента СБУ осудили на 20 лет за подготовку теракта в Запорожской области

По версии следствия, фигурант изъял из тайника в Запорожской области вещества для изготовления взрывчатки. Затем он решил совершить теракт с применением самодельного взрывного устройства против местного жителя и более двух недель вел за ним наблюдение. Позже фигуранта задержали сотрудники правоохранительных органов. В его отношении возбудили дело по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 (подготовка теракта), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ) и ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ.