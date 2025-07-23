В Подмосковье арестовали убившего инвалида мигранта

Погибший — 49-летний глухонемой — проходил мимо мужчин, которые что-то искали в мусорных контейнерах. По данным издания, это были граждане Узбекистана, трудившиеся разнорабочими местной управляющей компании. Один из них нанес прохожему два удара в живот и удар в голову. Когда тот упал, иностранцы оттащили тело жертвы в кусты и убежали. Его телефон и другие вещи они не тронули.