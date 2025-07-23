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Главного редактора Baza Глеба Трифонова арестовали

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки группой лиц по предварительному сговору, сроком на 1 месяц 27 суток.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Трифонову Глебу Александровичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток», — сказано в постановлении суда.