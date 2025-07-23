Главного редактора Baza Глеба Трифонова арестовали

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Трифонову Глебу Александровичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток», — сказано в постановлении суда.
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки группой лиц по предварительному сговору, сроком на 1 месяц 27 суток.
Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Трифонову Глебу Александровичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток», — сказано в постановлении суда.