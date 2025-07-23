В Омске голый мужчина устроил перформанс на «козырьке» подъезда, а затем сбежал от Росгвардии

В среду, 23 июля, в Омске на улице Молодогвардейской, 7/1 голый мужчина зачем-то поднялся на «козырек» подъезда. Свидетелями этого стали прохожие, снятое видео широко разошлось по омским пабликам соцсети «ВКонтакте».
Судя по одному из видео, человек был в неадекватном состоянии, ругался, рвал некие тряпки, балансировал на «козырьке» туда-сюда, был он при этом в одном носке. А затем, когда он увидел прибывших сотрудников Росгвардии, то разбил стекло окна подъезда и взял осколок, пытавшись «вооружиться».
Но до схватки дело не дошло. Голый дебошир спрыгнул с «козырька» на землю с немалой высоты и убежал. Сразу после этого задержать его не удалось.
Уже затем областное УМВД сообщило, что гражданин попытался скрыться от сотрудников полиции, но его задержали и доставили сначала в медучреждение. А затем — уже в полицию.
Ранее мы писали, что в Омске заметили и сняли на видео неадекватное поведение водителя маршрутки. Он на обочине дороги приседал, размахивал руками и странно гримасничал. Очевидец написал, что водитель работает на 550-м маршруте.