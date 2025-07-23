В Омске голый мужчина устроил перформанс на «козырьке» подъезда, а затем сбежал от Росгвардии

Судя по одному из видео, человек был в неадекватном состоянии, ругался, рвал некие тряпки, балансировал на «козырьке» туда-сюда, был он при этом в одном носке. А затем, когда он увидел прибывших сотрудников Росгвардии, то разбил стекло окна подъезда и взял осколок, пытавшись «вооружиться».