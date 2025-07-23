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В Башкирии 38-летний мотоциклист погиб в аварии с грузовиком

На трассе М-7 насмерть разбился 38-летний мотоциклист.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 23 июля, днем в Илишевском районе Башкирии на 1174 километре трассы М-7 «Волга» произошла смертельная авария. По информации республиканской Госавтоинспекции, 38-летний мотоциклист на «Хонде», двигавшийся из Уфы в сторону Казани, столкнулся с попутным грузовым автомобилем «Ситрак».

В результате мощного удара водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия медиков.

Сотрудники ГАИ начали проверку обстоятельств происшествия. Для установления всех деталей ДТП назначен комплекс экспертиз, добавили в ведомстве.

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