В Гомеле замгендиректора получил в качестве взятки новый внедорожник Audi Q6 за полмиллиона рублей

В эфире телеканала сообщили: осенью 2024 года учредитель одной из гомельских компаний, занимавшейся строительством трубопроводов для прокачки нефти, передал своему заместителю пять тысяч долларов. Задача состояла в том, чтобы купить лояльность заместителя генерального директора фирмы по транспортировке нефтепродуктов, «чтобы контракты текли к нему, как нефть по трубам, и исполнение их потом тоже не вызывало нареканий». Участников преступной схемы задержали, но эпизод оказался не первый.