В Гомеле замгендиректора получил в качестве взятки новый внедорожник Audi Q6 за полмиллиона рублей

В Гомеле замгендиректора получил взятку — внедорожник Audi Q6 за 500 000 рублей. Подробности рассказали в эфире телеканала ОНТ.
В эфире телеканала сообщили: осенью 2024 года учредитель одной из гомельских компаний, занимавшейся строительством трубопроводов для прокачки нефти, передал своему заместителю пять тысяч долларов. Задача состояла в том, чтобы купить лояльность заместителя генерального директора фирмы по транспортировке нефтепродуктов, «чтобы контракты текли к нему, как нефть по трубам, и исполнение их потом тоже не вызывало нареканий». Участников преступной схемы задержали, но эпизод оказался не первый.
Сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля было выявлено 14 фактов получения взяток от трех коммерсантов на общую сумму более 800 000 рублей.
«В ассортименте — не только купюры, был и новенький внедорожник премиум-класса. Его стоимость — почти 500 тысяч рублей», — привели подробности в эфире телеканала.
Один из задержанных рассказал:
— Я, являясь представителем организации, передавал взятку — машину Audi Q6 заместителю генерального директора, чтобы сотрудники службы безопасности перестали препятствовать исполнению договора.
Начальник управления ДФР Комитета государственного контроля по Гомельской области Артем Дунько уточнил, в ходе проведенных неотложных следственных действий были изъяты денежные средства в различных валютах. Он добавил, что был наложен арест на имущество подозреваемых на сумму свыше миллиона рублей.
Экс-заместитель генерального директора все отрицал и отказался от сотрудничества со следствием.
«Почти 760 000 рублей дохода, полученного преступным путем, придется вернуть государству», — заметили на ОНТ.
Официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович сообщил, что уголовное дело было рассмотрено в суде Центрального района Гомеля.
— Взяткополучателю назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима со штрафом в 600 базовых величин (25 200 рублей, в июле 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля. — Ред), — сообщил представитель СК.
Кабакович добавил, что пособник полностью и чистосердечно раскаялся в содеянном. Он был осужден на четыре года исправительной колонии с усиленным режимом и штрафом в 300 базовых величин, или 12 600 рублей.
Кстати, МВД Беларуси сообщило, что пять должностных лиц задержаны за взятки.
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