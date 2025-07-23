СК выявил 20 фактов взяток на сумму $20 000 на заводе в Гомельской области

Следственный комитет выявил 20 фактов взяток на сумму $20 000 на заводе в Гомельской области. Подробности озвучили в эфире телеканал ОНТ.
В эфире телеканала заметили, что схема с откатами и взятками была установлена еще на одном предприятии Гомельской области. Фигурантом уголовного дела является начальник отдела внешнеэкономической деятельности завода.
«Поставщиком “бонусов” выступал руководитель одной из российских компаний. Партнерство, которому было четыре года, подкармливалось щедро. Чтобы беспрепятственно заключать и выполнять белорусский руководитель системно получал плату от партнера. Установлено не менее 20 таких транзакций», — приводит подробности ОНТ.
Официальный представитель управления ДФР Комитета госконтроля по Гомельской области Андрей Сенников сообщил, что в указанном случае взяткодателем выступал руководитель российского субъекта хозяйствования.
— Всего установлено 20 фактов получения взяток, а их общая сумма в эквиваленте 20 000 долларов, — заявил представитель ведомства.
Сотрудники ДФР и СК установили еще один факт получения взяток, но уже в Минской области. Должностные лица на своих местах получали «благодарности» от одного и того же коммерсанта. Взамен — контракты на поставку комплектующих.
Удалось установить, что в преступной схеме принимали участие учредитель (он же директор) коммерческой структуры, торговый агент организации, должностные лица местного ЖКХ, дорожно-строительного и промышленного предприятия.
— Схема работы отличалась проработанностью и циничностью. Коммерсанты получали незаконную информацию о предстоящих закупках запасных частей. А затем, используя этот инсайд, предоставляли в адрес государственных предприятий коммерческие предложения и счет-фактуры с учетом откорректированных ими предложений с якобы более низкими ценами, чем у других контрагентов, — озвучила подробности старший следователь Борисовского районного отдела СК Дарья Мещерякова.
Кстати, МВД Беларуси сообщило, что пять должностных лиц задержаны за взятки.
Ранее в Гомеле замгендиректора получил в качестве взятки новый внедорожник Audi Q6 за полмиллиона рублей.
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