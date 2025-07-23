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В Норвегии будут судить охранника посольства США, шпионившего на Россию и Иран

В Норвегии осудят охранника посольства США, передавшего адреса американских дипломатов спецслужбам России и Ирана. Свои действия он объяснил политическими мотивами, связанными с конфликтом в Газе.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Гражданин Норвегии, работавший охранником в посольстве США в Осло, предстанет перед судом по обвинению в шпионаже. По данным следствия, он передавал секретную информацию, включая домашние адреса дипломатов, представителям России и Ирана. Об этом сообщают издание iNyheter и телеканал NRK.

По словам государственного прокурора Карла Фари, это дело является историческим для норвежской юриспруденции, поскольку соответствующие статьи о шпионаже применяются впервые. Мотивом для своих действий молодой человек назвал несогласие с поддержкой США Израиля в палестино-израильском конфликте. Согласно материалам дела, он сам вышел на связь с посольствами РФ и Ирана, чтобы «помочь с информацией».

Среди утекших данных, помимо адресов, были чертежи зданий посольства, списки сотрудников и их семей, а также детали протоколов безопасности. Обвиняемый получал задания и передавал данные во время встреч в Норвегии, Турции и Сербии. За свои услуги он получил 10 000 евро и 0,17 биткоина.

Обвиняемый признает фактические обстоятельства дела, но не признает себя виновным. Его защита настаивает, что он не имел официального допуска к гостайне и не передавал секретных сведений. Адвокаты также отмечают, что он активно сотрудничал со следствием и даже помог норвежским спецслужбам установить российского агента.

Судебный процесс начнется 19 августа и продлится две недели. В случае обвинительного приговора мужчине грозит до 21 года лишения свободы.