В Норвегии будут судить охранника посольства США, шпионившего на Россию и Иран

По словам государственного прокурора Карла Фари, это дело является историческим для норвежской юриспруденции, поскольку соответствующие статьи о шпионаже применяются впервые. Мотивом для своих действий молодой человек назвал несогласие с поддержкой США Израиля в палестино-израильском конфликте. Согласно материалам дела, он сам вышел на связь с посольствами РФ и Ирана, чтобы «помочь с информацией».
Среди утекших данных, помимо адресов, были чертежи зданий посольства, списки сотрудников и их семей, а также детали протоколов безопасности. Обвиняемый получал задания и передавал данные во время встреч в Норвегии, Турции и Сербии. За свои услуги он получил 10 000 евро и 0,17 биткоина.
Обвиняемый признает фактические обстоятельства дела, но не признает себя виновным. Его защита настаивает, что он не имел официального допуска к гостайне и не передавал секретных сведений. Адвокаты также отмечают, что он активно сотрудничал со следствием и даже помог норвежским спецслужбам установить российского агента.
Судебный процесс начнется 19 августа и продлится две недели. В случае обвинительного приговора мужчине грозит до 21 года лишения свободы.