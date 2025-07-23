В Норвегии будут судить охранника посольства США, шпионившего на Россию и Иран

По словам государственного прокурора Карла Фари, это дело является историческим для норвежской юриспруденции, поскольку соответствующие статьи о шпионаже применяются впервые. Мотивом для своих действий молодой человек назвал несогласие с поддержкой США Израиля в палестино-израильском конфликте. Согласно материалам дела, он сам вышел на связь с посольствами РФ и Ирана, чтобы «помочь с информацией».