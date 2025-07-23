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В 2025 году в Уфе появится три новых детсада

В Уфе до конца года откроются три новых детских сада.

Источник: Комсомольская правда

К концу года в уфимских микрорайонах откроются новые дошкольные учреждения, рассчитанные в общей сложности на 596 детей. Об этом сообщил начальник управления капитального строительства Ильдар Исламов.

По его словам, самый крупный детский сад на 260 мест возводят в микрорайоне «Затон-Восточный». Сейчас там идут кровельные работы и прокладка инженерных сетей, завершить строительство планируют к ноябрю.

В микрорайоне «Кооперативный» детский сад на 156 мест готовится к сентябрьскому открытию. Строители заканчивают внутреннюю отделку и благоустраивают прилегающую территорию.

Еще одно дошкольное учреждение на 180 мест появится в сентябре в микрорайоне «Цветы Башкирии». На данный момент там устанавливают мебель и монтируют кухонное оборудование.

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