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Пожар на мехдворе ликвидировали в Докшицком районе

При ЧС никто не пострадал. Однако при пожаре причинен ущерб хозяйству. Огнем уничтожен автомобиль, а в четырех боксах повреждены кровля, деревянные ворота и имущество.

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС ликвидировали пожар на территории мехдвора в Докшицком районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о загорании двух боксов на территории мехдвора в агрогородке Гнездилово поступило спасателям сегодня после 16.20.

К прибытию подразделений наблюдалось открытое горение двух боксов. Работники агропредприятия пытались самостоятельно справиться с возгоранием.

При ЧС никто не пострадал. Однако при пожаре причинен ущерб хозяйству. Огнем уничтожен автомобиль, а в четырех боксах повреждены кровля, деревянные ворота и имущество.

Причина пожара устанавливается. -0-