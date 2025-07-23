Пожар на мехдворе ликвидировали в Докшицком районе

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС ликвидировали пожар на территории мехдвора в Докшицком районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о загорании двух боксов на территории мехдвора в агрогородке Гнездилово поступило спасателям сегодня после 16.20.
К прибытию подразделений наблюдалось открытое горение двух боксов. Работники агропредприятия пытались самостоятельно справиться с возгоранием.
При ЧС никто не пострадал. Однако при пожаре причинен ущерб хозяйству. Огнем уничтожен автомобиль, а в четырех боксах повреждены кровля, деревянные ворота и имущество.
Причина пожара устанавливается. -0-