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Шесть беспилотников сбиты над Севастополем

Шесть беспилотников ВСУ уничтожены над Севастополем. Три из них ликвидированы над полем, еще три — над морем. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Три беспилотника были сбиты над полем.

Шесть беспилотников ВСУ уничтожены над Севастополем. Три из них ликвидированы над полем, еще три — над морем. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В своем telegram-канале он написал, что громкие звуки над городом вызваны работой ПВО. «Уничтожено три БПЛА над полем в районе Качи. Еще три — над морем на большом отдалении от берега», — отметил Развожаев.

Он попросил жителей сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах. Также губернатор подчеркнул, что работу ПВО запрещено снимать.

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