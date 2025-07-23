Шесть беспилотников сбиты над Севастополем

Три беспилотника были сбиты над полем.
Шесть беспилотников ВСУ уничтожены над Севастополем. Три из них ликвидированы над полем, еще три — над морем. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В своем telegram-канале он написал, что громкие звуки над городом вызваны работой ПВО. «Уничтожено три БПЛА над полем в районе Качи. Еще три — над морем на большом отдалении от берега», — отметил Развожаев.
Он попросил жителей сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах. Также губернатор подчеркнул, что работу ПВО запрещено снимать.
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