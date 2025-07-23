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В Башкирии дерево упало на работника из-за нарушений техники безопасности

В Башкирии выяснили, почему на работника санатория упала лиственница.

Источник: Комсомольская правда

В Абзелиловском районе Башкирии завершено расследование несчастного случая, в котором 54-летний сотрудник санатория получил серьезные травмы. Как рассказали в республиканской Гострудинспекции, ЧП произошло 29 апреля во время плановой обрезки аварийных деревьев около детской площадки на территории здравницы.

Установлено, что инцидент случился при валке старого карагача. Когда рабочий подпилил дерево и начал отходить, оно неожиданно изменило траекторию падения, зацепившись за сук соседнего дерева. Трехствольный карагач обрушился на мужчину. Коллеги оперативно вызвали медиков и доставили пострадавшего в магнитогорскую больницу с тяжелой травмой ноги.

Руководитель ведомства Татьяна Астрелина среди основных причин несчастного случая назвала нарушение правил организации работ (валка дерева проводилась в одиночку без специального оборудования) и недостатки в обучении персонала.

— Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, — добавила Астрелина.

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