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Пропавшую на Урале 12-летнюю девочку нашли в компании странного парня

В Нижнем Тагиле найдена 12-летняя девочка, которая пропала днём ранее.

В Нижнем Тагиле найдена 12-летняя девочка, которая пропала днём ранее. Как сообщает E1.RU со ссылкой на мать девочки и полицию, школьница не пострадала.

«Мне пока не позвонили из полиции, сын позвонил, что ее забрали. Не знаю, всё ли в порядке. С мальчиком 18-летним встретились, не в курсе, в первый раз об этом услышала», — рассказала мать девочки.

По предварительной информации, девочка ушла из дома около 11 утра, чтобы погулять с друзьями. Тревогу подняли после 20:00, когда родители не смогли дозвониться до дочери.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.