В министерстве туризма Башкирии прошли обыски

Полицейские провели обычки и изъяли документы в министерстве туризма и предпринимательства республики. По данным местных СМИ, проверка связана с реализацией национального проекта «Туризм и гостеприимство». Особое внимание уделяется взаимодействию ведомства с АНО «Центр развития туризма» за период с 2020 года.
В рамках расследования задержан заместитель директора Центра развития туризма Артур Идельбаев. Его задержали утром возле дома по делу о крупном мошенничестве, сообщает «Башкирия Online».
Также задержаны директор Центра Руслан Юнусов и руководитель АНО «Проектный офис» Ильнур Куватов.
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