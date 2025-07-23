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В министерстве туризма Башкирии прошли обыски

Задержан заместитель директора Центра развития туризма Артур Идельбаев.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские провели обычки и изъяли документы в министерстве туризма и предпринимательства республики. По данным местных СМИ, проверка связана с реализацией национального проекта «Туризм и гостеприимство». Особое внимание уделяется взаимодействию ведомства с АНО «Центр развития туризма» за период с 2020 года.

В рамках расследования задержан заместитель директора Центра развития туризма Артур Идельбаев. Его задержали утром возле дома по делу о крупном мошенничестве, сообщает «Башкирия Online».

Также задержаны директор Центра Руслан Юнусов и руководитель АНО «Проектный офис» Ильнур Куватов.

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