Главного редактора telegram-канала Baza отправили в СИЗО: подробности заседания суда и позиция редакции

Зампред Госдумы и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль расследование в отношении telegram-канала Baza. По словам депутата, журналисты Baza обратились к нему с жалобой на применение силы во время обысков, а также на отказ в предоставлении адвокатов. Вице-спикер подчеркнул необходимость объективного и справедливого рассмотрения дела. Кроме того, Даванков выразил обеспокоенность тенденцией участившихся обысков и судебных разбирательств не только в отношении Baza, но и в адрес информационного агентства URA.RU.