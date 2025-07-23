Главного редактора telegram-канала Baza отправили в СИЗО: подробности заседания суда и позиция редакции

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Замоскворецкий суд Москвы принял решение о заключении под стражу главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова. Как передает корреспондент URA.RU, соответствующая мера пресечения была избрана в зале суда. Накануне, 22 июля, Трифонова задержали и доставили на допрос, который продолжался около 10 часов; при этом его адвокат не был допущен к участию в следственных действиях.
В соответствии с постановлением суда, Трифонов будет находиться в следственном изоляторе до 20 сентября. Следствие настаивало на аресте, мотивируя это тем, что обвиняемый может уничтожить доказательства либо скрыться от правоохранительных органов. Сам журналист отверг предъявленные обвинения и заявил суду о своем намерении сотрудничать со следствием. Вопрос о мере пресечения рассматривал председатель Замоскворецкого суда Артем Устинов. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU.
Обвинения и арест.
Трифонов отверг все обвиненияФото: Соцсети.
Вину не признал.
Утром 23 июля Глеб Трифонов был официально обвинен в передаче взятки. Ему инкриминируется совершение преступления, связанного с дачей взятки должностному лицу, подтвердил адвокат обвиняемого Алексей Михальчик. Сам главред Baza отверг предъявленные ему обвинения.
Следствие требовало ареста.
Вскоре в Замоскворецкий районный суд Москвы поступили ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Глеба Трифонова и продюсера Baza Татьяны Лукьяновой. Как уточнил адвокат Михальчик, заявления с просьбой избрать в отношении двух сотрудников редакции меру пресечения в виде ареста были официально переданы в суд.
Мама Трифонова просила не отнимать у нее сына.
Мать Трифонова защищала сынаФото: Глеб Трифонов / Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Мать главного редактора Baza Юлия Трифонова выступила с обращением в поддержку своего сына. В опубликованном на канале заявлении она подчеркнула, что Глеб является добросовестным гражданином и попросила не лишать ее сына.
По словам Юлии, Глеб начал трудовую деятельность с 14 лет, получил юридическое образование и впоследствии посвятил себя журналистике. Она отметила, что в различных коллективах его характеризовали исключительно как порядочного и честного человека. Юлия также сообщила, что находится на иждивении сына, а полтора года назад потеряла супруга. Она подчеркнула, что Глеб отличается высокой ответственностью и не будет скрываться от следствия.
Но суд отправил в СИЗО…
Суд решил отправить Трифонова в СИЗОФото: Глеб Трифонов / Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Несмотря на отклонение всех обвинений самим Глебом и просьбу Юлии Трифоновой, по решению Замоскворецкого районного суда Москвы главный редактор Telegram-канала Baza был взят под стражу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на судебном заседании.
Согласно постановлению суда, журналист будет находиться в следственном изоляторе до 20 сентября. Инициатором ареста выступило следствие, мотивировав свое ходатайство опасениями, что подозреваемый может уничтожить доказательства или скрыться.
На судебное заседание были допущены представители печатных СМИ, тогда как журналистам с видеотехникой вход ограничили. Во время слушания Трифонов выразил благодарность коллегам, пришедшим поддержать его. В числе свидетелей по делу выступил учредитель интернет-ресурсов Life.ru, Mash и медиахолдинга News Media Арам Габрелянов, ранее сотрудничавший с арестованным.
В защиту главного редактора поступили ходатайства от ряда организаций и физических лиц, среди которых фонд «Время и детство», компания «Сапа медиа», экс-главред портала «Супер.ру» и благотворительный фонд «Мир детей». Однако судья принял решение не рассматривать все поступившие обращения в полном объеме.
В Госдуме просили генпрокурора взять дело на контроль.
Зампред Госдумы и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль расследование в отношении telegram-канала Baza. По словам депутата, журналисты Baza обратились к нему с жалобой на применение силы во время обысков, а также на отказ в предоставлении адвокатов. Вице-спикер подчеркнул необходимость объективного и справедливого рассмотрения дела. Кроме того, Даванков выразил обеспокоенность тенденцией участившихся обысков и судебных разбирательств не только в отношении Baza, но и в адрес информационного агентства URA.RU.
Позиция Baza.
Михальчик пояснил, что следствие приняло решение ускорить процесс по нескольким причинамФото: Вячеслав Немышев © URA.RU.
Защитник главного редактора канала Алексей Михальчик отметил, что расследование было решено форсировать по ряду причин. Прежде всего, следственные органы стремятся как можно быстрее ограничить свободу журналистов, чтобы снизить уровень общественного внимания к делу и уменьшить давление, обусловленное отсутствием убедительных доказательств.
Кроме того, по словам адвоката, ходатайство об аресте используется как средство психологического давления, целью которого является побудить Трифонова и Лукьянову признать вину в обмен на возможные смягчения. При этом оба подозреваемых полностью отвергают предъявленные им обвинения.
Третьим обстоятельством Михаильчик назвал разногласия относительно времени задержания. По его утверждению, задержание журналистов произошло утром 22 июля около 8:00, однако следствие намеревалось официально указать в документах время 23:00 того же дня. Такая корректировка объясняется необходимостью соблюдения установленного законом 48-часового срока для предъявления обвинения и обращения в суд. Первоначально планировалось обратиться в судебную инстанцию на следующий день, однако после появления информации в СМИ о реальном времени задержания возник риск, что суд может квалифицировать это как нарушение процессуальных требований.
Днем ранее.
Обыски в редакции.
Утром 22 июля в офис редакции telegram-канала Baza прибыли сотрудники полиции и бойцы ОМОН, одновременно с этим силовые структуры провели обыск в квартире главреда издания Глеба Трифонова. Правоохранительные органы провели изъятие мобильных телефонов, компьютерной техники и документации в редакции канала. По информации редакции канала, после завершения обыска местонахождение Трифонова было неизвестно — его увезли в неизвестном направлении, и с того момента связь с ним была потеряна. Родственники, коллеги и адвокаты не могли установить его местонахождение.
Допрос и отсутствие защиты.
Трифонов был на допросе без адвоката более 10 часовФото: Глеб Трифонов / Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Вскоре Трифонов был доставлен на допрос в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье о превышении должностных полномочий. В рамках следственных мероприятий обыски прошли не только в офисе редакции и по месту жительства Трифонова, но и в ряде регионов страны — в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области.
Адвокаты Глеба Трифонова и других задержанных сотрудников Baza не допускались к своим подзащитным, находящимся в здании Следственного управления Следственного комитета по Центральному административному округу города Москвы. Как сообщил адвокат Алексей Михальчик, всего были задержаны пять сотрудников Baza, включая Трифонова.
По сведениям самого канала, Глеб Трифонов был обнаружен вечером 22 июля во дворе здания Следственного управления СК по Центральному административному округу Москвы. Он вместе со своей невестой находился в затемненном микроавтобусе, припаркованном возле здания ведомства. До этого главред не выходил на связь более 10 часов.
Позднее редакция Baza сообщила, что адвокат Трифонова Алексей Михальчик был допущен к своему подзащитному лишь около 23:00, то есть спустя примерно 14 часов после задержания. Допрос состоялся ночью, несмотря на то, что по закону проведение следственных действий в ночное время допускается только в исключительных случаях.
Новые подробности.
У Трифонова силовики требовали пароль от телефонаФото: Вячеслав Немышев © URA.RU.
Сегодня, 23 июля, появились новые сведения о задержании Глеба Трифонова, которое состоялось утром 19 июля в его квартире в Москве. По словам очевидцев, сотрудники силовых структур прибыли на место, вскрыли входную дверь и задержали журналиста. Свидетелем происшествия стала одна из соседок, поделившаяся деталями произошедшего. Она уточнила, что после того как силовики проникли в квартиру, мужчину уложили лицом вниз. Он был в наручниках, звал на помощь и просил вызвать полицию.
По словам свидетельницы, шум привлек внимание других жильцов дома — некоторые из них выглянули из своих квартир. В какой-то момент, как утверждает женщина, один из сотрудников начал угрожать: «Тебя ОМОН в соседней комнате о ******* до смерти, если пароль (от телефона — прим. URA.RU) не дашь». Соседка отметила, что задержанный выглядел напуганным и неоднократно просил окружающих вызвать полицию.