«Опустились руки»: местные вступились за женщину, обвиняемую в смерти от истощения 12-летней дочери-инвалида

— Проблема существует. Не всегда семьи, в которых растет ребенок-инвалид, способны осуществлять за ним правильный уход. Для этого требуются и медицинское образование, и целенаправленные консультации. Вряд ли женщина заморила свою дочь голодом. Я думаю, что это случилось от незнания. Такие случаи уже были. Бывает так, что в небольших городах, селах невозможно найти ни специалиста, который правильно подберет питание, ни самого питания. Надо поднимать вопрос, чтобы в органах опеки было повышение уровня сотрудников или имелся специалист по диетпитанию. И, соответственно, чтобы к обучению прикладывалось сопровождение.