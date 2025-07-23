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Тело спрятали в кустах: В Подмосковье мигрант до смерти забил глухонемого мужчину

В подмосковном Щёлково 33-летний мужчина зверски избил инвалида с детства. Удары по голове и смертельный удар ногой в грудь привели к мгновенной смерти жертвы. Потерпевший скончался на месте, не приходя в сознание, сообщили в прокуратуре по Московской области.

Источник: Life.ru

Конфликт разгорелся вечером 20 июля на улице Рудакова — безлюдное место в городе, с одной стороны которого лес, а с другой — старые двухэтажные дома. По данным следствия, виновник гибели глухонемого мужчины приехал в Россию из Средней Азии.

Кадры расправы. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области.

«Щёлковская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела возбуждённого следственным органом по данному факту (ч. 4 ст. 111 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

После расправы приезжие оттащили погибшего подальше и спрятали его тело в кустах. Виновника трагедии задержали в тот же день. Он пытался прикинуться, что не говорит по-русски и не понимает вопросов. В настоящее время злоумышленник арестован.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае четверо иностранцев до смерти избили 44-летнего местного мужчину, используя в качестве орудия бейсбольную биту. После совершения акта насилия преступники покинули место преступления. Установлено, что за это убийство им полагалась плата.