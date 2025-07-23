Защита Трифонова намерена подать апелляцию на его арест

Вечером 23 июля прошел суд. Трифонов сообщил, что не намерен скрываться от следствия, в его защиту было представлено несколько ходатайств, однако судья не заслушал их до конца. Как отмечал Михальчик, единственное доказательство против журналиста — его фото с банкомата 2023 года, на котором не видно, кому тот пересылает средства. Несмотря на это, суд удовлетворил просьбу следствия о заключении Трифонова до 20 сентября 2025 года в СИЗО.