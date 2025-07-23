Защита Трифонова намерена подать апелляцию на его арест

Адвокат Михальчик отметил, что не понимает логику решения суда.
Защита главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова собирается обжаловать его арест. Об этом сообщил адвокат журналиста, управляющий партнер адвокатского бюро «Михальчик и партнеры» Алексей Михальчик в беседе с корреспондентом URA.RU.
«Я защищаю Глеба Трифонова, который является главным редактором издания “База”. Мы категорически были не согласны с ходатайством органов следствия. Поэтому, конечно же, мы будем обжаловать решение суда. При всем уважении к судебному решению», — рассказал Алексей Михальчик.
По словам адвоката, защита не увидела достаточных оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Михальчик отметил, что следствие представило большой объем материалов, однако, по его мнению, существенных доказательств причастности Трифонова к инкриминируемому преступлению не было.
Защитник пояснил, что журналиста обвиняют в выплатах гонораров источникам информации, которые оказались должностными лицами. Следствие трактует эти выплаты как взятки. При этом Трифонов лично с источниками не встречался, взаимодействие происходило через специальный раздел на сайте издания, где любой пользователь может анонимно предложить сведения за вознаграждение.
«Журналисту, не нужно деанонимизировать собеседника — неважно, кто там на том конце провода: Пушкин, сотрудник полиции, детектив или фантазер. Самое главное, чтобы его информация соответствовала действительности. Журналистики по-другому не бывает», — подчеркнул Михальчик.
Он добавил, что суд первой инстанции не принял во внимание положительные характеристики Трифонова со стороны общественных и благотворительных фондов. «Мне, к сожалению, логика суда не очень понятна. Вот это, собственно говоря, и послужит мотивом для написания нашей апелляционной жалобы по делу», — заключил адвокат.
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Обыски в редакции telegram-канала Baza прошли 22 июля, у сотрудников изъяли технику и документы. Тогда же на допрос увезли Трифонова и еще нескольких сотрудников. Ни к кому из задержанных не допускали адвокатов.
Позже выяснилось, что главреда допрашивали в ночное время. Вместе с этим, как отметили в Следственном комитете, были задержаны сотрудники ОВД по Белгородской области, Краснодарскому и Красноярскому краям, которые подозреваются в передаче закрытой информации некоему telegram-каналу.
Вечером 23 июля прошел суд. Трифонов сообщил, что не намерен скрываться от следствия, в его защиту было представлено несколько ходатайств, однако судья не заслушал их до конца. Как отмечал Михальчик, единственное доказательство против журналиста — его фото с банкомата 2023 года, на котором не видно, кому тот пересылает средства. Несмотря на это, суд удовлетворил просьбу следствия о заключении Трифонова до 20 сентября 2025 года в СИЗО.