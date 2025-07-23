Неудачно прооперировшую жену раввина хирурга Лонскую доставили в нейрореанимацию

В Москве отложили судебное заседание по апелляции пластического хирурга Екатерины Лонской, так как она была экстренно доставлена в нейрореанимацию с инсультом, сообщает агентство РИА «Новости».
Ранее Лонская находилась под домашним арестом, а недавно суд приговорил ее к 11 месяцам лишения свободы в колонии-поселении по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Медик вины не признала и собиралась оспорить приговор.
Дело завели после неудачной операции блефаропластики, которую Лонская проводила супруге президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александра Бороды Инне Борода. Пациентка в результате практически лишилась зрения.