Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неудачно прооперировшую жену раввина хирурга Лонскую доставили в нейрореанимацию

В Москве отложили судебное заседание по апелляции пластического хирурга Екатерины Лонской, так как она была экстренно доставлена в нейрореанимацию с инсультом, сообщает агентство РИА «Новости».

В Москве отложили судебное заседание по апелляции пластического хирурга Екатерины Лонской, так как она была экстренно доставлена в нейрореанимацию с инсультом, сообщает агентство РИА «Новости».

Ранее Лонская находилась под домашним арестом, а недавно суд приговорил ее к 11 месяцам лишения свободы в колонии-поселении по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Медик вины не признала и собиралась оспорить приговор.

Дело завели после неудачной операции блефаропластики, которую Лонская проводила супруге президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александра Бороды Инне Борода. Пациентка в результате практически лишилась зрения.