Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦППК: Поезда МЦД-2 задерживаются в сторону Подольска из-за человека на путях

На МЦД-2 поезда, идущие по направлению в сторону подмосковного Подольска, задерживаются из-за человека на путях. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

На МЦД-2 поезда, идущие по направлению в сторону подмосковного Подольска, задерживаются из-за человека на путях. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

— На МЦД-2 задерживаются несколько поездов в сторону Подольска из-за человека на путях на станции Стрешнево, — передает ТАСС.

14 июля на участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена от станции «Белорусская» до станции «Театральная» остановилось движение поездов из-за присутствия человека на железнодорожных путях. Позднее в СМИ появилась информация о том, что упавшего на пути человека насмерть сбил поезд.

30 июня на Большой кольцевой линии метро временно увеличились интервалы движения поездов из-за присутствия человека на путях. Позднее стало известно, что на ветке остановилось движение от станции «Мневники» до станции «Аминьевская».

6 июня интервалы движения составов на северном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена также были временно увеличены из-за человека на пути.