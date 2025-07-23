ЦППК: Поезда МЦД-2 задерживаются в сторону Подольска из-за человека на путях

На МЦД-2 поезда, идущие по направлению в сторону подмосковного Подольска, задерживаются из-за человека на путях. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.
— На МЦД-2 задерживаются несколько поездов в сторону Подольска из-за человека на путях на станции Стрешнево, — передает ТАСС.
14 июля на участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена от станции «Белорусская» до станции «Театральная» остановилось движение поездов из-за присутствия человека на железнодорожных путях. Позднее в СМИ появилась информация о том, что упавшего на пути человека насмерть сбил поезд.
30 июня на Большой кольцевой линии метро временно увеличились интервалы движения поездов из-за присутствия человека на путях. Позднее стало известно, что на ветке остановилось движение от станции «Мневники» до станции «Аминьевская».
6 июня интервалы движения составов на северном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена также были временно увеличены из-за человека на пути.