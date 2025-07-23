ЦППК: Поезда МЦД-2 задерживаются в сторону Подольска из-за человека на путях

14 июля на участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена от станции «Белорусская» до станции «Театральная» остановилось движение поездов из-за присутствия человека на железнодорожных путях. Позднее в СМИ появилась информация о том, что упавшего на пути человека насмерть сбил поезд.