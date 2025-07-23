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Серия ЧП на железной дороге в московском регионе: погибший, раненая, пожар

Сразу три инцидента на различных направлениях Московской железной дороги стали причиной задержек электропоездов в среду днем.

Сразу три инцидента на различных направлениях Московской железной дороги стали причиной задержек электропоездов в среду днем.

Как стало известно «МК», на станции Катуар Савеловского направления на крыше электрички обнаружен труп молодого человека. Предположительно речь идет о подростке, увлекавшемся опасным запрещенным хобби «зацепинг». На станции Электроугли Горьковского направления произошло задымление под вагоном электрички. Также на станции Стрешнево Рижского направления произошел наезд поезда на женщину. Она жива, пострадавшей оказывают медпомощь.