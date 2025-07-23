Пять женщин обратились за медпомощью при пожаре в здании для проведения квестов

Как стало известно «МК», инцидент произошел в 18.40 на Шарикоподшипниковской улице. В складском здании, отданном в аренду под проведение квестов, на 2-м этаже трехэтажного здания загорелись оборудование и техника на площади 7 кв. метров. Пожар был потушен за полчаса, однако пять женщин в возрасте 23, 48, 50 и 62 лет обратились за медицинской помощью. Предварительно госпитализация им не понадобилась.