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Пять женщин обратились за медпомощью при пожаре в здании для проведения квестов

Два человека пострадали в результате возгорания в помещении, где проводятся квесты, на юго-востоке столицы.

Два человека пострадали в результате возгорания в помещении, где проводятся квесты, на юго-востоке столицы.

Как стало известно «МК», инцидент произошел в 18.40 на Шарикоподшипниковской улице. В складском здании, отданном в аренду под проведение квестов, на 2-м этаже трехэтажного здания загорелись оборудование и техника на площади 7 кв. метров. Пожар был потушен за полчаса, однако пять женщин в возрасте 23, 48, 50 и 62 лет обратились за медицинской помощью. Предварительно госпитализация им не понадобилась.