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ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Брянской области, ранен ребенок

Трое мирных жителей, включая семилетнего ребенка, получили ранения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль в селе Лемешовка Севского района Брянской области 23 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Ребенок пострадал после атаки дрона ВСУ.

Трое мирных жителей, включая семилетнего ребенка, получили ранения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль в селе Лемешовка Севского района Брянской области 23 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы региона, украинские военные целенаправленно атаковали движущийся автомобиль с помощью дронов-камикадзе. «В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены трое мирных жителей, в том числе один семилетний ребенок», — написал Богомаз в своем официальном telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДроны ВСУ ударили по машине в Брянской области, ранена женщина.

Пострадавшие — мужчина, женщина и ребенок — были оперативно доставлены в больницу. Медики оказали им всю необходимую помощь. По данным губернатора, угрозы жизни пострадавших нет, их состояние оценивается как стабильное.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов. Ведется расследование обстоятельств инцидента. Власти региона выразили поддержку пострадавшим и их семьям.

Атаки беспилотников на приграничные регионы России участились в последние недели. Ранее, 12 июля, в результате удара дрона ВСУ по жилому дому в селе Мелихово Белгородской области также пострадали два мирных жителя. Российские власти регулярно сообщают о попытках атак с применением беспилотников и принимают меры по усилению безопасности в приграничных районах.