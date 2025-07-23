ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Брянской области, ранен ребенок

Атаки беспилотников на приграничные регионы России участились в последние недели. Ранее, 12 июля, в результате удара дрона ВСУ по жилому дому в селе Мелихово Белгородской области также пострадали два мирных жителя. Российские власти регулярно сообщают о попытках атак с применением беспилотников и принимают меры по усилению безопасности в приграничных районах.