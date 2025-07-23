Макрон подал в суд на журналистку за обвинения в адрес жены

В судебных документах Эммануэль Макрон подробно описал историю знакомства с будущей супругой, отвергнув обвинения Кэндис Оуэнс в противоправных действиях. Он подчеркнул, что их отношения с Брижит, которая во время их знакомства работала учителем и была старше него на 24 года, всегда оставались в рамках закона.