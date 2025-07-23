Белгородскую область атаковали дроны ВСУ: три женщины ранены

От взрыва дрона пострадали три женщины (архивное фото).
Три женщины пострадали в Грайвороне (Белгородская область) после удара FPV-дрона по коммерческому объекту 23 июля. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В городе Грайвороне в результате удара FPV-дрона по коммерческому объекту пострадали три женщины. Они самостоятельно обратились в медицинское учреждение. У всех врачи диагностировали баротравмы», — написал глава региона в своем telegram-канале.
В результате происшествия были повреждены крыша и фасад здания. Кроме того, у двух легковых автомобилей оказались разбиты стекла и повреждены кузова. В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа из-за БПЛА пострадал частный дом.
Атаки беспилотников на Белгородскую область происходят регулярно: ранее в июле в результате ударов дронов по жилым и коммерческим объектам уже пострадали мирные жители в селах Щетиновка и Тогобиевка, а также в самом Белгороде. Тогда фиксировались ранения различной степени тяжести и повреждения зданий и автомобилей.