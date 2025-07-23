В офисе банка в центре Петербурга проходят обыски

Силовики проводят обыски в офисе банка.
Обслуживание клиентов в офисе «ББР банка» в Санкт-Петербурге временно приостановлено из-за проведения обысков правоохранительными органами. Об этом сообщила пресс-служба банка.
«Да, действительно, в ДО “Санкт-Петербург” работают правоохранительные органы. Мероприятия, проводимые в ДО, не имеют отношения к деятельности банка. Мы предоставляем полное содействие правоохранительным органам по вопросам, касающимся одного из наших клиентов», — отметили в пресс-службе. Информацию передает РИА Новости.
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В банке также сообщили, что из-за работы сотрудников правоохранительных органов обслуживание клиентов в офисе на время приостановлено для обеспечения необходимых процедур. При этом остальные отделения «ББР банка» продолжают работать в штатном режиме и готовы принимать клиентов. О сроках возобновления работы офиса в Санкт-Петербурге информация не уточняется.