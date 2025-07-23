В офисе банка в центре Петербурга проходят обыски

В банке также сообщили, что из-за работы сотрудников правоохранительных органов обслуживание клиентов в офисе на время приостановлено для обеспечения необходимых процедур. При этом остальные отделения «ББР банка» продолжают работать в штатном режиме и готовы принимать клиентов. О сроках возобновления работы офиса в Санкт-Петербурге информация не уточняется.