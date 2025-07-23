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Двухлетняя девочка выпала из окна на северо-востоке Москвы

Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом в среду, 23 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом в среду, 23 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Когда мама ребенка ненадолго отошла в другую комнату, двухлетняя девочка выпала из окна квартиры, оперевшись на москитную сетку. Пострадавшего малыша госпитализировали.

— Бутырская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — сообщила Нефедова.

Она также призвала родителей не оставлять маленьких детей без присмотра в помещении, где открыто окно или есть вероятность, что ребенок может его открыть самостоятельно.

13 июля произошел подобный случай: на девятом этаже жилого дома на Ореховом бульваре в Москве из окна квартиры выпала шестилетняя девочка. Она осталась без присмотра взрослых, залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку.

9 июня двое детей также выпали из окон квартир в домах на улицах Анинской и Летчика Бабушкина в Москве. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Дети выпали из окон, оперевшись на москитную сетку.