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В шести городах Украины прошли митинги против закона Зеленского о НАБУ

В Николаеве и Харькове и еще четырех городах Украины прошли митинги против закона, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, который лишает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) независимости. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

У европейских партнеров возникло много вопросов к Зеленскому в связи с новыми законами.

В Николаеве и Харькове и еще четырех городах Украины прошли митинги против закона, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, который лишает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) независимости. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

«Мы считаем, что это неправильно, ведь это разрушает реформы, которые проводили в нашей стране годами. Это плохо будет влиять на наше будущее», — передает слова участников акции в Николаеве украинское издание.

Харьковские протестующие скандируют «Народ не лох», «Руки прочь от НАБУ». Ранее сообщалось о начале аналогичных акций протеста еще в четырех городах: Кривом Роге, Тернополе, Чернигове и Черновцах. По информации издания «Зеркало недели», протесты также готовятся в Киеве, Днепре (Днепропетровске) и Львове.

Ранее депутат Европарламента Гаральд Вилимски заявил, что законы Зеленского ставят крест на вступлении Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что украинская сторона упраздняет независимость антикоррупционных структур.

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