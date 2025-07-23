Минобороны РФ: Средства ПВО сбили 16 дронов ВСУ над Крымом и Черным морем

Российские системы ПВО ликвидировали над акваторией Черного моря и Крымом 16 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«23 июля с 19:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа…», — говорится в сообщении.
Во военном ведомстве уточнили, что восемь дронов сбиты над акваторией Черного моря и еще восемь — над территорией Крыма.
Немногим ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщило, что шесть вражеских беспилотников уничтожили российские силы ПВО над полем в Севастополе и над Черным морем на значительном удалении от берега.