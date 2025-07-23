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Минобороны РФ: Средства ПВО сбили 16 дронов ВСУ над Крымом и Черным морем

Ранее сообщалось о шести вражеских беспилотниках, уничтоженных над полуостровом.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы ПВО ликвидировали над акваторией Черного моря и Крымом 16 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«23 июля с 19:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа…», — говорится в сообщении.

Во военном ведомстве уточнили, что восемь дронов сбиты над акваторией Черного моря и еще восемь — над территорией Крыма.

Немногим ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщило, что шесть вражеских беспилотников уничтожили российские силы ПВО над полем в Севастополе и над Черным морем на значительном удалении от берега.