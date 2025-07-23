Дроны ВСУ атаковали машину с ребёнком и двумя взрослыми в Брянской области

«Мужчина, женщина и ребёнок оперативно доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — рассказал губернатор.
Он также обратился к населению с просьбой сохранять бдительность и осторожность, поскольку украинские силы продолжают обстреливать приграничные территории.
Ранее в результате атаки дрона ВСУ на Брянскую область пострадал сотрудник теробороны. Беспилотник ударил по Подлесным Новосёлкам. Власти региона усилили меры безопасности на приграничных территориях после этого инцидента.