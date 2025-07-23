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Дроны ВСУ атаковали машину с ребёнком и двумя взрослыми в Брянской области

Украинские дроны-камикадзе атаковали автомобиль с семьей и семилетним ребёнком в селе Лемешовка Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Мужчина, женщина и ребёнок оперативно доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — рассказал губернатор.

Он также обратился к населению с просьбой сохранять бдительность и осторожность, поскольку украинские силы продолжают обстреливать приграничные территории.

Ранее в результате атаки дрона ВСУ на Брянскую область пострадал сотрудник теробороны. Беспилотник ударил по Подлесным Новосёлкам. Власти региона усилили меры безопасности на приграничных территориях после этого инцидента.