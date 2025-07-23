Главы делегаций России и Украины встретились в Турции

Встреча в Стамбуле стала продолжением переговорного процесса между Россией и Украиной, который стартовал после начала конфликта. На предыдущих этапах, состоявшихся в мае и июне, стороны достигли договоренностей об обмене пленными и передаче тел погибших военнослужащих. Текущий раунд переговоров проходит уже в третий раз, и в нем принимают участие высокопоставленные представители обеих стран.