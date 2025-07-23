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Главы делегаций России и Украины встретились в Турции

В Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча глав российских и украинских делегаций с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщает РИА Новости. Встреча прошла перед началом нового раунда переговоров между делегациями России и Украины.

Мединский и Умеров встретились с Фиданом.

В Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча глав российских и украинских делегаций с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщает РИА Новости. Встреча прошла перед началом нового раунда переговоров между делегациями России и Украины.

«Состоялась подготовительная встреча Мединского, Умерова и Фидана перед началом переговоров», — уточнил источник агентства. В переговорах российскую сторону представляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Встреча в Стамбуле стала продолжением переговорного процесса между Россией и Украиной, который стартовал после начала конфликта. На предыдущих этапах, состоявшихся в мае и июне, стороны достигли договоренностей об обмене пленными и передаче тел погибших военнослужащих. Текущий раунд переговоров проходит уже в третий раз, и в нем принимают участие высокопоставленные представители обеих стран.

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