Главы делегаций России и Украины встретились в Турции

Мединский и Умеров встретились с Фиданом.
В Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча глав российских и украинских делегаций с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщает РИА Новости. Встреча прошла перед началом нового раунда переговоров между делегациями России и Украины.
«Состоялась подготовительная встреча Мединского, Умерова и Фидана перед началом переговоров», — уточнил источник агентства. В переговорах российскую сторону представляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Встреча в Стамбуле стала продолжением переговорного процесса между Россией и Украиной, который стартовал после начала конфликта. На предыдущих этапах, состоявшихся в мае и июне, стороны достигли договоренностей об обмене пленными и передаче тел погибших военнослужащих. Текущий раунд переговоров проходит уже в третий раз, и в нем принимают участие высокопоставленные представители обеих стран.